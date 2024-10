Unter dem Motto #allesgeht startet im Oktober in Baden-Württemberg die "Schritte-Challenge". Als eine von 25 Kommunen nimmt dieses Jahr die Stadt Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) zum ersten Mal an der "Schritte-Challenge" teil. Bisher haben sich dort schon 13 Teams gefunden, die bis Ende des Monats gegeneinander antreten. Die Schritte werden in einer App gesammelt und eingetragen. So kann man die eigenen Erfolge vergleichen und die Ergebnisse der anderen Teams verfolgen.