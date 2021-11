per Mail teilen

Schriesheims Bürgermeister Hansjörg Höfer ist nach SWR-Informationen an Corona erkrankt. Er befindet sich mit leichten Symptomen in häuslicher Quarantäne. Höfer ist vollständig geimpft, wo und wann er sich angesteckt hat, ist unklar. Am Montagabend hatte Höfer noch eine Ausschusssitzung des Schriesheimer Gemeinderates geleitet.