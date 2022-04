Rehkitze offenbar von Wilderer erlegt

Im Wald bei Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis) wird offenbar gewildert. Nach einer Mitteilung der Polizei vom Montag stellte der Jachtpächter des Reviers Pappelbach bereits im Dezember zwei getötete Rehkitze fest. Bei den beiden Jungtieren, die am 12. und 18. Dezember gefunden wurden, waren Kopf und Schulterblatt fachgerecht herausgeschnitten und fehlten, so die Polizei. Am 18. Dezember hatte der Jagdpächter am Morgen einen Kleinkaliber-Schuss gehört. Im Lauf des Vormittags wurde ihm dann das tote Rehkitz im Bereich "Rechter Pappelbachweg/ Wiesenweg" gemeldet. Bei beiden toten Jungtieren schließt der Jagdpächter einen Wildtierangriff aus. Nun ermittelt die Polizei wegen Jagdwilderei. Die Ermittler bitten Zeugen und Hinweisgeber, sich mit dem Polizeirevier Weinheim in Verbindung zu setzen.