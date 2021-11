Weitere Stolpersteine für Opfer des Nationalsozialismus

per Mail teilen

Mit der Verlegung von 13 Stolpersteinen am Donnerstag erinnert Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis) an ehemalige Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Opfer des Nationalsozialismus wurden. Insgesamt gibt es dann 49 Gedenksteine vor den letzten Schriesheimer Wohnungen von Menschen, die während der NS-Zeit deportiert und getötet wurden. Auf Initiative von Schriesheimer Bürgern und der Kirchengemeinden fasste der Gemeinderat 2010 und 2015 die für die Stolperstein-Aktion notwendigen Beschlüsse. Die 5. Verlegung der Gedenksteine beginnt im Stadtteil Altenbach, führt über das ehemalige Kreisaltersheim in der Talstraße bis nach Schriesheim.