Christoph Oeldorf wird in Schriesheim Amtsverweser

Im Schriesheimer Gemeinderat stellt sich Christoph Oeldorf als so genannter Amtsverweser zur Wahl. Oeldorf sollte heute eigentlich schon als Bürgermeister vereidigt werden, doch gegen die Wahl war eine Klage eingereicht worden. Es könne noch dauern, bis über die Klage eines Bürgers gegen den rechtmäßigen Ablauf der Wahl in Schriesheim entschieden werde, sagte eine Sprecherin des Verwaltungsgerichts Karlsruhe auf Anfrage des SWR. Bis dahin darf Christoph Oeldorf, der bei der Wahl die meisten Stimmen erhalten hatte, nicht im Bürgermeisteramt vereidigt werden. Höfer und Oeldorf hatten sich laut Stadt darauf geeinigt, dass Oeldorf diesen Posten übernimmt. Deshalb kommt am Dienstagabend der Gemeinderat zusammen.