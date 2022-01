Amtsantritt des Schriesheimer Bürgermeisters Oeldorf verzögert sich

per Mail teilen

Eigentlich sollte der neu gewählte Bürgermeister von Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis) Christoph Oeldorf am 1. Februar vereidigt werden. Daraus wird erstmal nichts. Rathaus-Chef wird er trotzdem.

Gegen das Ergebnis der Bürgermeisterwahl vom 28. November vergangenen Jahres wurde Klage eingereicht. Das bestätigte die Stadt Schriesheim mit Verweis auf das Kommunalrechtsamt. Zuvor war bereits bekannt geworden, dass ein unterlegener Mitbewerber und ein weiterer Bürger Einspruch gegen das Ergebnis der Bürgermeisterwahl beim Rhein-Neckar-Kreis eingelegt hatten. Dieser war aber abgelehnt worden. Jetzt muss man in Schriesheim auf die Entscheidung des Gerichts warten.

Zunächst vermutlich Amtsverweser statt Bürgermeister von Schriesheim: Christoph Oeldorf SWR

Schriesheimer Gemeinderat soll Oeldorf zum "Amtsverweser" wählen

Laut Mitteilung der Stadt Schriesheim ist Christoph Oeldorf (parteilos) bereit, sich am 1. Februar vom Gemeinderat zum sogenannten Amtsverweser wählen zu lassen. Dies soll am 1. Februar geschehen. Damit kann Oeldorf die Amtsgeschäfte führen, ohne rechtlich Bürgermeister zu sein. Dafür muss er aber zuvor sein derzeitiges Amt als Bürgermeister von Wilhelmsfeld (Rhein-Neckar-Kreis) aufgeben. Die Amtszeit des jetzigen Rathaus-Chefs von Schriesheim, Hansjörg Höfer (Grüne), endet am 31. Januar.

Oeldorf gewann die Wahl mit 56 Prozent der Stimmen

Oeldorf hatte die Wahl mit rund 56 Prozent der Stimmen gewonnen. Seine Gegenkandidatin Fadime Tuncer erreichte knapp 42 Prozent der Stimmen. Zwei weitere Bewerber konnten nur wenige Stimmen sammeln. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 59 Prozent.

Beispiel OB-Wahl Weinheim: Andere rechtliche Voraussetzungen

In Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) hatte eine Klage gegen das Wahlergebnis 2018 den Amtsantritt des gewählten Oberbürgermeisters Manuel Just (CDU) monatelang verzögert. Just hatte sich damals nicht als Amtsverweser zur Verfügung gestellt, weil er sonst einen Teil seiner Pensionsansprüche aus seiner Zeit als Bürgermeister von Hirschberg verloren hätte.