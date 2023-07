per Mail teilen

Sie scheint aus der Zeit gefallen, doch die gute alte Schreibmaschine erlebt gerade eine kleine Renaissance. Immer mehr Menschen entdecken für sich dass "wohlüberlegte" Schreiben.

Na, haben Sie zuhause noch eine Schreibmaschine? Vielleicht schon etwas eingestaubt auf dem Speicher oder im Keller? Um solche vergessenen Schätze kümmert sich Oliver Mark aus Wiesloch. Eigentlich wollte er nur mal wieder ausgeruht ein paar Zeilen schreiben, doch dann brachte er sich selbst das Reparieren bei und nach einem Briefwechsel mit Hollywood-Star und Schreibmaschinen Liebhaber Tom Hanks, war es um den Bauingenieur endgültig geschehen.

Das typische metallene Klacken, das Glöckchen am Ende der Zeile, oder das Surren wenn der Schlitten zurück saust.… Wenn Oliver Mark über Schreibmaschinen spricht, dann ist seine Leidenschaft unübersehbar. Mit einem Dauerlächeln läuft er an diesem Tag durch die Stadtbibliothek in Wiesloch. Auf mehreren Tischen hat er alte Schreibmaschinen, vor allem aus den fünfziger und siebziger Jahren aufgestellt. Es klappert und klackt überall, denn die Kinder der 2c der Sybilla-Merian Schule haben den Saal gestürmt und sich auf die, für sie zunächst unbekannten, Maschinen gestürzt.

Kinder sitzen an einer Schreibmaschine und tippen SWR

Während Mark mit großer Geduld den Kindern zeigt wie die alten Maschinen funktionieren kommt ein älterer Herr und möchte ihm gleich zwei Schmuckstücke schenken.

Verglichen mit der heutigen Zeit kostete eine Maschine früher umgerechnet bis zu 2.000 Euro. Damals Arbeitsgerät, heute Zeitgeschichte und die Chance das Schreiben in unserer oberflächlichen Kommunikation wieder neu zu entdecken.

älterrer Herr übergibt zwei alte Schreibmaschinen an Experten SWR

„Jede Maschine ist auch so ein Familienmitglied, sagt Oliver Mark. Jede hat eine ziemliche Wertigkeit, auch emotional. Und da gibt es teilweise tolle Geschichten, fährt er fort. Gerade in der Region. Vor allem Frauen fanden früher bei der US-Army Arbeit in den Büros als Sekretärinnen. Die Schreibmaschine war ihr Arbeitsgerät und damit konnten sie sich finanziell unabhängiger machen und emanzipieren.

Aber Wiesloch habe in Sachen Schreiben und Druck sowieso eine so große Tradition, sagt Oliver Mark, der mittlerweile auch historisch nahezu alles über die Tastengeräte weiß. Die Edel-Füllfederhalter die bei KAWECO in Wiesloch produziert wurden, die Heidelberger Druckmaschinen im benachbarten Wiesloch oder die Füller von Lamy, mit denen auf der ganzen Welt geschrieben wird. Auch von einem gewissen Tom Hanks.....

Zu jeder Maschine recherchiert er ihre Herkunft und schreibt darüber kleine, manchmal auch fiktive, Kurzgeschichten für seinen Blogg. Denn Oliver Mark ist keineswegs einer der Computer und Co. ablehnt. Er lacht und meint, sonst könnte er sich ja auch nicht mit anderen Schreibmaschinen-Enthusiasten in der großen internationalen Szene austauschen und die Adresse von Tom Hanks hätte er auch nie gefunden ohne "social media". Tatsächlich ist eine kleine Brieffreundschaft mit dem Hollywood-Star entstanden. Der Film „California Typewriter“ war vor zwei Jahren der Anfang der Tasten-Liebe und der handsignierte Maschinen-Brief des Hollywood-Stars mit seinem markanten Schreibmaschinen-Stempel ein kleiner Höhepunkt.

„Ich selber merke, dass wenn ich mit der Maschine schreibe, dadurch deutlich konzentrierte Texte verfasse. Man merkt garnicht, wie schlampig man geworden ist durch die Möglichkeit zu löschen mit dem modernen Computer und diese Art und Weise mit der Schreibmaschine zu arbeiten konzentriert dich und fokusiert dich und zwingt dich auch in der Qualität dein Gehirn vorausschauender zu verwenden“.

Bei den Kindern ist das Staunen über die für sie unbekannten Geräte längst der Spielfreude gewichen. Einige fangen sogar an kleine Geschichten zu schreiben. Ein Mädchen sitz schon seit über einer Stunde und schreibt auf mehreren Seiten ihre Gedanken auf. Für die Lehrerin ein fast bewegender Moment, das Mädchen so konzentriert aber auch glücklich zu erleben. Aber auch Erwachsene die in die Wieslocher Stadtbücherei kommen, werden fast andächtig….

Karin Hess wollte eigentlich nur ein paar Bücher abgeben, jetzt fühlt sie sich unerwartet in ihre Lehrjahre bei einer großen Bank zurückversetzt. Erinnert sich an den Schreibmaschinen-Kurs bei der Volkshochschule und meint, die Arbeit mit den Maschinen sei auch körperlich ganz schön anstrengend gewesen. Dennoch kommt sie ins Grübeln und überlegt, wo die alte Schreibmaschine eigentlich noch rumsteht.

„Ja, holt so Erinnerungen hoch. Obwohl ich mich eigentlich noch gar nicht so alt fühle, aber kommt dann doch hoch. Und ich denke mit dem Computer ist es wesentlich angenehmer, weil es war schon schwere Arbeit“.

Auch der Leiter der Stadtbibliothek Wiesloch der voller Begeisterung den Schreibmaschinen-Tag mit organisiert hat erinnert sich und wirkt dabei ganz beseelt.

„Ich liebe dieses Geräusch und ich habe auch wirklich persönliche Beziehungen zu den Schreibmaschinen. Weil ich hab einmal eine ganz alte Reiseschreibmaschine benutzt von meinen Eltern so eine Olympia und später so eine klassische Kugelkopfmaschine“.

Bei der Generation Smartphone hingegen kennt man die Schreibmaschine nur vom Hörensagen. Ein junges Mädchen meint nur es wurde cool aussehen, aber sie könne wenig damit anfangen. Ein junger Mann meint, er kenne Schreibmaschinen nur aus Erzählungen seine "Mom" und hackt zum ersten Mal in seinem Leben in die Tasten, stoppt aber abrupt und sucht das Leerzeichen.

Auch da kann Oliver Mark helfen. In seiner kleinen Werkstatt repariert er alte Maschinen, die er meist weiter verschenkt. Hauptsache auf Ihnen wird geschrieben. Er will die Menschen wieder für die, wie er sagt keineswegs überholte Technik begeistern. Ersatzteile braucht es vor allem bei den älteren, solide gebauten Maschinen kaum und wenn, dann hilft man sich in der internationalen Sammler-Gemeinde unkompliziert aus. …..

Schreibmaschinen-Sammler Oliver Mark in seiner Werkstatt in Wiesloch SWR

„Da sollte ich jetzt die rausnehmen die ich brauche und dann schicke ich ihm den Rest wieder zurück. So ist die Szene drauf, das macht richtig Spaß dann.“

Und schon kommt wieder eine Dame, um ihr alte Schreibmaschine in gute Hände zu geben.