In Nußloch (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Montagnachmittag ein Schornstein von einem Hausdach in die Tiefe gestürzt. Ein Nachbar alarmierte die Polizei. Bei der Begutachtung des Hauses stellten Experten fest, dass der Dachstuhl baufällig war. Die Feuerwehr sicherte das Gelände und entfernte weitere Ziegel, die herabzufallen drohten. Das Baurechtsamt prüft nun den Zustand des gesamten Gebäudes. Verletzt wurde laut Polizei niemand.