per Mail teilen

Die evangelische Kirche in Schönau muss ihre Gottesdienste bis auf Weiteres im Gemeindehaus feiern. Wegen einer defekten Heizungsanlage besteht die Gefahr, dass Kohlenmonoxid austritt. Bei der letzten Wartung habe sich gezeigt, dass die alte Ölheizung kaputt ist und dass von irgendwo im System Kohlenmonoxid austrete, heißt es aus dem evangelischen Pfarramt. Da Kohlenmonoxid völlig geruchslos ist, bestehe die Gefahr, dass Menschen in der Kirche vergiftet werden könnten. Deshalb könne die große Stadtkirche aktuell nicht beheizt werden. Für einzelne Veranstaltungen könne man sie aber nach wie vor nutzen - nur eben dann mit Decken. Sonntags-Gottesdienste werden bis auf Weiteres im Gemeindehaus gefeiert. Nun müsse ein neues Heizungssystem eingebaut werden - dabei setze man auf umweltfreundliche Pellets, so die zuständige Pfarrerin.