Falscher Polizist erbeutet in Mannheim 200.000 Euro

Eine ältere Frau ist in Mannheim Opfer eines "Schockanrufs" geworden. Ein Unbekannter gab sich als Polizist aus. Die Frau übergab Erbstücke und Münzen im Wert von 200.000 Euro.

Der Anrufer berichtete - laut der echten Polizei- , dass die Tochter der Seniorin einen Autounfall gehabt hätte. Dabei seien zwei Menschen ums Leben gekommen, darunter auch ein Kind.

Unbekannter will "Kaution" für Tochter von Seniorin

Damit die Tochter als angebliche Unfallverursacherin nicht ins Gefängnis müsse, sei eine Kaution von 160.000 Euro fällig. Die Frau erreichte ihre Tochter nicht und glaubte die Geschichte.

Die Seniorin packte daraufhin ihren gesamten Schmuck, wertvolle Erbstücke und Münzen zusammen. Die Gegenstände im Wert von etwa 200.000 Euro übergab sie dann vor ihrer Wohnung an einen Unbekannten.

Täter flüchtet unerkannt

Als die Tochter der Frau sich kurz darauf bei ihrer Mutter meldete, flog die Betrugsmasche auf. Der Täter war mit seiner Beute aber bereits "über alle Berge", so die Polizei.

Die Ermittler des Betrugsdezernats geben Tipps, wie man sich in solchen oder ähnlichen Situationen am besten verhält:

Tipps der Polizei bei Schockanrufen Keine Details zu familiären und finanziellen Verhältnissen preisgeben Sich nicht drängen und unter Druck setzen lassen Zeit nehmen und die Angaben des Anrufers überprüfen Die betroffene Person unter der bekannten Nummer anrufen und sich Sachverhalt bestätigen lassen Niemals Geld oder Wertsachen an Unbekannte übergeben Bei Verdacht die Polizei unter der Nummer 110 kontaktieren Vornamen im Telefonbuch abkürzen lassen, um es Tätern schwerer zu machen Hohe Geldbeträge und andere Wertgegenstände nicht zuhause aufbewahren, sondern auf der Bank oder im Bankschließfach

Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in Mannheim in Mannheim (0621/174-1212) und in Heidelberg (06221/99-1234) bieten außerdem kostenlose Beratungen zum Thema Trickbetrug an.