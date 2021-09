per Mail teilen

In Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) hat es am Dienstag laut Polizei mehrere "Schockanrufe" bei älteren Frauen gegeben. Die Anrufer gaben sich als Arzt oder Ärztin des Sinsheimer Krankenhauses aus. Dort liege ein naher Angehöriger, der schwer an Covid-19 erkrankt sei. Um den Angehörigen zu retten, müsse ein bis zu 30.000 Euro teures Medikament besorgt werden. Alle angerufenen Frauen legten daraufhin auf und alarmierten die Polizei.