Der Ausbau des schnellen Glasfaser-Internets wird in Heidelberg vorangetrieben. Am Dientsagnachmittag haben Vertreter von Stadt und Telekom eine entsprechende Vereinbarung unterschrieben. In den kommenden zwei Jahren sollen 52.000 Haushalte in Heidelberg Zugriff auf eine schnelle Verbindung haben. Dafür werden 16 km Glasfaser im Stadtgebiet verlegt. Die Kosten trägt die Telekom.