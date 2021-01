Räumdienst in Corona-Zeiten

Ein Winter wie lange nicht Räumdienst in Corona-Zeiten

Nachts um drei Uhr - mitten in der Ausgangssperre, müssen in diesen Tagen Menschen raus, denen wir alle unsere freien Straßen verdanken. Ohne die Räumdienste in der Region, keine freien Straßen im Winter.