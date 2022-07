Schlosspark-Restaurant soll neu verpachtet werden

per Mail teilen

Das Schlosspark-Restaurant in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) soll neu verpachtet werden. Vor Corona hatte sich der letzte Pächter des Restaurants verabschiedet. Vor zwei Jahren hatte der Gemeinderat entschieden, mit einer Vergabe des Restaurants zu warten, bis die Pandemie ihren Zenit überschritten hat. Zum 9. Juli werde die Neuverpachtung ausgeschrieben, heißt es von der Stadt. Der Hauptausschuss habe die Ausschreibung am Mittwoch in Gang gesetzt. Nächstes Etappenziel der Verwaltung sei, im Oktober im Hauptausschuss zu einer Entscheidung über die Neuverpachtung zu gelangen. Zuvor sollen sich die Bewerber dort vorstellen.