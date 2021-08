Wegen zunehmendem Vandalismus und Müll der zurückbleibt, schließt die Stadt Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) künftig den Schlosspark an Wochenenden abends ab. Ab 13. August heißt es, werde der Schlosspark jeweils freitags und samstags ab Einbruch der Dunkelheit abgeschlossen. Immer mehr Fälle von Verschmutzung und Vandalismus hätten diese Entscheidung erforderlich gemacht, so der Weinheimer Oberbürgermeister Manuel Just (CDU). Immer öfter habe es Sachbeschädigungen gegeben, auch im Bereich der öffentlichen Toiletten und zu Sonderschichten der Bauhofmitarbeiter in den frühen Morgenstunden geführt. Auch die Beschwerden wegen nächtlicher Ruhestörung durch feiernde Gruppen hätten zugenommen.