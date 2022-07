Zwingenberger Schlossfestspiele starten in die neue Spielzeit

Am kommenden Freitag starten die Festspiele hoch über dem Neckar in die diesjährige Spielzeit. Pandemiebedingt sind die Zuschauer zurückhaltend, der Vorverkauf läuft schleppend.

Noch sind die Stuhlreihen leer. Das Bühnenbild fehlt und die Schauspielerinnen und Schauspieler tragen Jeans und T-Shirt. Auf einem tragbaren Keyboard spielt Intendant Rainer Roos Takte, die später ein 55-köpfiges Festspiel-Orchester präsentieren wird.

Auftakt-Konzert mit Künstlern aus Simbabwe

Am kommenden Freitag hebt sich zum ersten mal in dieser Spielzeit der Vorhang in Zwingenberg (Neckar-Odenwald-Kreis). Die Zwingenberger Schlossfestspiele starten mit einem Konzert einer Formation aus Simbabwe, in den folgenden Tagen und Wochen stehen eine Musical-Nacht und ein Familienfest auf dem Programm - und außerdem die zwei großen Produktionen der diesjährigen Saison: Das Rock-Musical "Rock of Ages" und die Oper "Tosca" von Giacomo Puccini.

Schleppender Vorverkauf

Nach zwei Pandemie-Jahren starten die Festspiele 2022 wieder durch. "Aber der Vorverkauf läuft schleppend", sagt der Neckar-Odenwälder Landrat und Vorsitzende des Fördervereins der Festspiele, Achim Brötel. Woran das liegt, kann Brötel nur vermuten: Gerade ältere Besucherinnen und Besucher seien durch Corona noch verunsichert, zumindest aber vorsichtig. "Hinzu kommt die allgemeine Weltlage, die Preissteigerungen überall", so Brötel.

Landrat Achim Brötel SWR

Auf Einnahmen angewiesen

Die Zwingenberger Festspiele erwirtschaften mehr als die Hälfte ihres ohnehin kleinen Etats über die Eintrittsgelder. In der Region sind sie damit eine Ausnahme.

"Es gibt Festspiele, bei denen der Verkauf der Eintrittskarten weniger als 10 Prozent der Einnahmen ausmacht. Der Rest wird über Zuschüsse und große Spenden finanziert."

Die ganz großen Spender gibt es im Neckar-Odenwald-Kreis nicht, umso wichtiger ist also der Karten-Verkauf. Die Zwingenberger Schloßfestspiele gelten als eines der kulturellen Highlights im Landkreis.

"Wir sind ein Aushängeschild, aber ohne unser Publikum können wir nicht überleben."

Ticketpreise bleiben stabil

Die Ticketpreise für diese Saison haben die Festspiel-Organisatoren nicht erhöht, auch, wenn es vielleicht nötig gewesen wäre, heißt es aus der Geschäftsstelle. Auch Intendant Roos und die mitwirkenden Künstler haben für 2022 ein Zeichen gesetzt. Trotz allgemein gestiegener Lebenshaltungskosten nehmen die Darsteller die Gage, die bereits für die ausgefallenen Festspiele 2020 vereinbart war. "Das ist unser Beitrag, um die Festspiele Zwingenberg ein bisschen zu unterstützen", sagt Rainer Roos.