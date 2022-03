Zwingenberger Schlossfestspiele ohne Schloss

per Mail teilen

Die Corona-Pandemie macht den Organisatoren der Zwingenberger Schlossfestspiele erneut einen Strich durch die Rechnung. Dafür soll es aber mehrere Ersatzveranstaltungen geben.

Normalerweise finden die Aufführungen der Festspiele im Schlosshof hoch über dem Neckar statt. Das ist in diesem Jahr trotz sinkender Inzidenzen nicht möglich. Ganz ausfallen lassen wollen die Organisatoren die Festspiele aber nicht. Deshalb haben sie ein Ersatzprogramm geplant. Statt auf dem Schloss wird in der Eberbacher Stadthalle gespielt.

Zwei Festspiel-Termine geplant

Insgesamt sind zwei Festspiel-Termine geplant: Am 31. Juli wird zweimal eine Opern- und Operettengala gezeigt, am 7. August zweimal eine Musicalgala. Alle Konzerte werden jeweils von der Zwingenberger Band oder dem kleinen Festspielorchester begleitet. Außerdem treten Solisten auf. Die ursprünglich geplanten großen Produktionen - die Puccini-Oper Tosca und das Musical "Rock of Ages" - werden auf die Saison 2022 verschoben.

Familienfest soll stattfinden

Außerdem soll am 1. August in Zwingenberg das große Familienfest der Schlossfestspiele gefeiert werden. Es findet auf dem Sportplatz am Neckarufer statt. Dort können Kinder und Eltern nach Angaben der Veranstalter auf eine kindgerechte Opernreise gehen.