Der Dachausbau am Weinheimer Schloss ist abgeschlossen. Das teilte die Stadt mit. Die Sanierungsarbeiten an dem historische Gebäude aus dem 18. Jahrhundert dauerten 14 Monate und kosteten gut drei Millionen Euro. Unter dem neuen Dach arbeiten nun städtische Ämter in modernen Büroräumen. Die Arbeiten an der Fassade des Schlossgebäudes dauern noch an.