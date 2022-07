per Mail teilen

Das Theater der Stadt Heidelberg ändert den Spielplan der diesjährigen Schlossfestspiele, um Künstlern, die aus der Ukraine geflüchtet sind, Auftrittsmöglichkeiten zu geben. So werde die Musik-Komödie "Eine Sommernacht" von David Greig in den "Dicken Turm" verlegt. Dadurch entstehe Platz auf der "Sonnendeck"-Bühne für die ukrainischen Künstlerinnen und Künstler, teilte das Theater mit. Die Schlossfestspiele beginnen am 19. Juni und dauern bis 7. August.