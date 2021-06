per Mail teilen

Das Mannheimer Schloss hat die Auszeichnung "Schloss des Jahres 2021" in Baden-Württemberg erhalten. Für die Wahl entscheidend war das innovative Ausstellungskonzept.

Es gebe kein anderes Schloss, und kein anderes Monument der Staatlichen Schlösser, in dem sich so viel qualitätsvolles ereignet habe, so Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg.

Kleine Dinge im Schloss in den großen Zusammenhang stellen

Er sei wirklich stolz auf die Kolleginnen und Kollegen, die in Mannheim kuratieren. Sie hätten es auf den Punkt gebracht. Kleine Dinge würden in Ausstellungen mit wenigen Worten auf den Punkt gebracht und in dn großen Zusammenhang gestellt werden.

"Im Wenigen liegt die Würze. Und dieses Wenige ist wunderbar zusammenkomponiert."

Innovative Führungen

So begeistert aktuell zum Beispiel eine virtuelle Schlossführung. Das Paradeschlafzimmer von Kurfürst Carl Philipp war eines der prächtigsten Gemächer des Mannheimer Schlosses. Jetzt kann man den seit langem nicht mehr existierenden Raum wieder besichtigen - in einer einer virtuellen Rekonstruktion.

Nach Angaben der Staatlichen Schlösser und Gärten wurde das Projekt im Rahmen der Digitalisierungsinitiative des Landes Baden-Württemberg umgesetzt. Ziel ist es, zerstörte Monumente oder verlorene Bauten mit Hilfe modernster Technik wieder auferstehen zu lassen.

Das Mannheimer Barockschloss

Das Mannheimer Schloss feierte 2020 seinen 300. Geburtstag. Wegen Corona nicht mit dem eigentlich gebührendem Prunk und Pomp, sondern ganz bescheiden. Der Grundstein für das Mannheimer Schloiss wurde am 2. Juli 1720 gelegt. Zu seiner Entstehung unter Kurfürst Carl Philipp (1661-1742) sollte das Schloss ein kulturelles Zentrum von europaweitem Rang werden. Die 440 Meter lange Fassade prägt die Stadt bis heute. Im Schloss ist jetzt die Universität untergebracht. In den vergangenen Jahren hat das Land rund 47 Millionen Euro in das Schloss investiert.