Real schließt Filiale zum 31. Mai

Die Real-Filiale in Brühl (Rhein-Neckar-Kreis) soll zum 31. Mai schließen. Laut Schwetzinger Zeitung erfuhren die rund 100 Mitarbeiter das in einer Versammlung am Mittwochnachmittag. Es seien langwierige Umbauarbeiten geplant, bevor der Markt an einen anderen Händler übergeben werde. Laut Unternehmen soll für alle Real-Mitarbeitende ein Sozialplan greifen. Nach bisherigen Informationen soll Edeka den Standort übernehmen. Seit dem Verkauf der Real-Märkte im Jahr 2019 an den russischen Investor SCP herrschte Unklarheit, was mit der Filiale in Brühl passiert. Andere Real-Märkte in der Region, zum Beispiel in Haßloch und Frankenthal, wurden bereits geschlossen oder gingen wie in Edingen-Neckarhausen an neue Betreiber.