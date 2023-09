Schleuser vor Gericht

Der Angeklagte soll zu einer internationalen Schleuserorganisation gehört haben. Gemeinsam mit seinen Komplizen soll er ab August 2022 Migranten in Empfang genommen haben, die aus der Türkei über Serbien und Ungarn in die Slowakei gebracht worden waren. Danach soll er die Menschen über Tschechien nach Deutschland und in die Niederlande geschleust haben. Das Gericht spricht von 22 Fällen und rund 160 Migranten. Die Menschen sollen zwischen 650 und 1100 Euro gezahlt haben, eine dauerhafte Einnahmequelle für ihn, so das Gericht. Insgesamt soll er damit über 80.000 Euro eingenommen haben. Der Prozess dauert bis Anfang November.