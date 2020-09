per Mail teilen

Eine Woche nach einer Schlägerei in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) hat die Polizei Tatverdächtige ermittelt und den Ablauf rekonstruiert. Offenbar war ein Streit unter Kindern der Grund, in den sich auch ein Vater einmischte.

Laut Polizei war der Anlass für den Vorfall am vergangenen Donnerstag wahrscheinlich ein Streit zwischen zwei 13-jährigen Jungen um ein Mädchen. Zunächst soll der Vater eines 13-Jährigen einen anderen 13-jährigen Jungen am Jugendzentrum angegangen haben. Im Anschluss soll es am Haus des Jugendlichen ebenfalls zu Handgreiflichkeiten gekommen sein.

Angreifer attackierten die Eltern

Beim Eintreffen der Beamten flüchteten die Angreifer, die laut Polizei aus dem Raum Sinsheim und Heilbronn sind. Wenig später kamen sie mit rund 20 Personen wieder zurück. Dabei soll einer der Angreifer ins Haus eingedrungen sein, die Eltern geschlagen und auf sie eingestochen haben. Zeugen wollen auch Schüsse gehört haben. Die Polizei fand Schreckschusspatronen.

Die Ermittlungen werden fortgesetzt.