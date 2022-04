In einer Straßenbahn der Linie 4 hat es am Mittwochabend in der Mannheimer Innenstadt eine Schlägerei mit mehreren Personen gegeben. Zwei Männer wurden dabei laut Polizei verletzt. Die Schläger sollen aus der Bahn gerannt sein, die beiden Verletzten kamen in ein Krankenhaus. Von den Schlägern fehlt laut Polizei jede Spur.