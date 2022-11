Mannheimer Schillerpreis 2022 für Emine Sevgi Özdamar

Die türkisch-deutsche Schriftstellerin und Schauspielerin Emine Sevgi Özdamar hat schon viele Preise erhalten. Mit der Auszeichnung der Stadt Mannheim kommt am Sonntag ein weiterer dazu.

Der mit 20.000 Euro dotierte Mannheimer Schillerpreis ist eine der höchsten Auszeichnungen, die die Stadt zu vergeben hat. Die 76-jährige Emine Sevgi Özdamar erhält ihn am Sonntag bei einer Veranstaltung in der Mannheimer Kunsthalle. Der Preis wird alle zwei Jahre verliehen, und zwar an Personen, die durch ihr Schaffen in hervorragender Weise zur kulturellen Entwicklung beigetragen haben. Zu der Veranstaltung wird unter anderem Bunddespräsident Frank- Walter Steinmeier erwartet. Er wird die Laudatio halten.

Die erste Liebe der Mannheimer Schillerpreisträgerin galt dem Theater

Aufgewachsen ist die 1946 geborene Künstlerin in der Türkei, und ihre erste Liebe galt dem Theater. Sie besuchte die Schauspielschule in Istanbul, kam aber früh in Kontakt mit Theaterschaffenden in Deutschland. Nach dem Militärputsch in der Türkei 1971 kam sie dauerhaft nach Berlin und wurde Assistentin des Brecht-Schülers Benno Besson an der Ost-Berliner Volksbühne. Außerdem arbeitete sie mit Regisseuren wie Matthias Langhoff und Claus Peymann zusammen.

Sevgi Özdamar: Gastarbeiterin, Dramatikerin, Schriftstellerin

Das erste Mal nach Deutschland kam Emine Sevgi Özdamar 1965 als sogenannte Gastarbeiterin. Damals war sie 18 Jahre alt und sprach kein Wort Deutsch. Anfang der 1980er Jahre schrieb sie ihr erstes Theaterstück - "Karagöz in Alemania" - und zehn Jahre später ihren ersten, autobiografisch geprägten Roman "Das Leben ist eine Karawanserei - hat zwei Türen - aus einer kam ich rein aus der anderen ging ich raus". Darin beschreibt sie ihr Leben in Istanbul und im geteilten Berlin. Ihr letzter Roman - "Ein von Schatten begrenzer Raum" - erschien 2021. Er stieß bei Literaturkritikerinnen und -kritikern auf große Begeisterung.

Buch von Emine Sevgi Özdamar "Ein von Schatten begrenzter Raum", besprochen im "lesenswert" Quartett SWR

Schillerpreis ehrt Werk von hervorragender kultureller Bedeutung

Der Schillerpreis der Stadt Mannheim wird seit 1954 in der Regel alle zwei Jahre vergeben. Er versteht sich als kulturpolitische Auszeichnung für Menschen, deren Werk prägend ist für die deutsche Gesellschaft - in der Tradition Friedrich Schillers, der im 18. Jahrhundert am Mannheimer Nationaltheater mit seinen Stücken für Irritation und Widerspruch sorgte. Bisherige Preisträger waren unter anderem der Regisseur Christian Petzold, der Kabarettist Dieter Hildebrandt oder die Ausdruckstänzerin Mary Wigman.

Eine mit Preisen überhäufte Künstlerin

Emine Sevgi Özdamar hat für ihr künstlerisches Schaffen schon viele bedeutende Preise erhalten, darunter beispielsweise 1991 den Ingeborg-Bachmann-Preis oder 2010 die Carl-Zuckmayer-Medaille. Erst in diesem Jahr, 2022, bekam sie den Georg-Büchner-Preis, der zu den wichtigsten literarischen Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum zählt. In der Begründung der Büchner-Preis-Jury heißt es: