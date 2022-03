per Mail teilen

Die in der Türkei geborene Schriftstellerin, Schauspielerin und Regisseurin Emine Sevgi Özdamar erhält den Schillerpreis 2022 der Stadt Mannheim. Ihre Flucht vor Unterdrückung und Unfreiheit und ihr tiefes Verständnis der deutschen Literatur verbinde sie in besonderer Weise mit Schiller, so der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz. Der Schillerpreis ist mit 20.000 Euro dotiert und wird alle zwei Jahre von der Stadt Mannheim verliehen.