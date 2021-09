Schüsse vor Gaststätte in Mannheim - mehrere Verletzte

Vor einer Gaststätte in Mannheim im Stadtteil Waldhof sind in der Nacht zum Samstag mehrere Menschen durch Schüsse verletzt worden. Die Verletzten seien in umliegende Kliniken gebracht worden, jedoch bestehe nach derzeitigem Ermittlungsstand bei keinem von ihnen Lebensgefahr, teilte die Polizei mit. Die Schüsse seien gegen Mitternacht in Mannheim-Waldhof gefallen. Zur Anzahl oder Identität der Angeschossenen machte die Polizei keine Angaben, ebenso wenig zum Tatmotiv und den Tätern. In Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft werde es erst am Samstagmorgen weitere Informationen geben. Die Ermittlungen liefen, die Spurensicherung sei noch vor Ort, so der Sprecher gegenüber dem SWR.