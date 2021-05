Ein unbekannter Täter hat an der jüdischen Synagoge in Mannheim eine Scheibe zerstört. Laut Polizei ereignete sich die Tat in der Nacht zu Donnerstag gegen 0:15 Uhr. Eine Streife habe den Schlag gehört und das beschädigte Fenster entdeckt. Die Scheibe sei großflächig gesprungen, teilte ein Polizeisprecher mit. Es sei sofort eine Fahndung eingeleitet worden. Der Staatsschutz des Polizeipräsidiums Mannheim ermittele und überprüfe auch einen angetroffenen 20-jährigen Zeugen genauer, hieß es. Außerdem hat das Polizeipräsidium Mannheim den Angaben zufolge die bereits bestehenden Schutzmaßnahmen an jüdischen Einrichtungen noch einmal erhöht.