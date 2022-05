Polizeigewerkschafter zu Video: "Wir wissen nicht, was zuvor passiert ist"

Im Falle des verstorbenen 47-Jährigen, der in Mannheim nach einer Polizeikontrolle gestorben ist, will die Polizei den Fall aufklären. Thomas Mohr, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei in der Bezirksgruppe Mannheim sagt, man sei noch am Anfang der Ermittlungen. Im Interview mit Moderator Georg Bruder spricht er auch über das Video, das über den Vorfall im Netz kursiert.