Schafe und Ziegen als Rasenmäher an Autobahnen im Rhein-Neckar-Raum

Die Autobahn GmbH Südwest setzt auf Flächen neben Autobahnen Schafe und Ziegen als Rasenmäher ein. 25 der Tiere bearbeiten zurzeit eine Wiese an der A6 bei Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis).

400 Schafe und Ziegen arbeiten mittlerweile für die Autobahn GmbH Südwest als Rasenmäher auf Wiesen entlang von Autobahnen. Bislang grasen die Tiere auf Flächen im Raum Mannheim, Heidelberg, Wiesloch/Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) und Karlsruhe, weitere Regionen sollen jetzt folgen.

Schafe und Ziegen sind umweltschonende Rasenmäher

Neben der A6 bei Walldorf stecken zurzeit 25 Schafe und Ziegen ihre Köpfe ins Gras. Auf einer Fläche, die als Ausgleich für die Autobahn angelegt wurde, stutzen sie die Büsche zurück und halten die Gräser kurz. Wie ein Sprecher der Autobahn GmbH Südwest mitteilt, hätten eigentlich Mitarbeiter der Autobahnmeisterei die Wiese von Hand mit einem Balkenmäher mähen müssen. Große Mähmaschinen dürfen hier auf der Grünfläche nicht fahren, auf dem Nachbargrundstück leben Eidechsen. Schafe und Ziegen erledigen den Job zudem nachhaltiger, denn sie verbrauchen kein Benzin und Öl.

"Unser Personal hat so die Freiheit, andere Aufgaben zu erledigen. Und Flora und Fauna können besser wachsen, wenn Schafe und Ziegen die Fläche abgrasen."

An der A6 bei Walldorf grasen zurzeit 25 Ziegen und Schafe eine Ausgleichsfläche für die Autobahn ab. SWR

Erster Probelauf in Walldorf war ein Erfolg

Die Autobahn GmbH Südwest ist für Grünflächen zuständig, die als Ausgleich für den Bau von Autobahnen angelegt wurden, sowie für sogenannte Havariebecken, das heißt Grünflächen, in die nach einem Unfall auf der Autobahn ausgetretenes Öl oder Benzin gepumpt werden kann.

Im vergangenen Jahr haben Mitarbeiter der Autobahn GmbH Südwest testweise auf einer Grünfläche bei Walldorf ausprobiert, ob es klappt, Schafe und Ziegen solche Ausgleichsflächen und Havariebecken abgrasen zu lassen. Der Testlauf war nach Angaben der Initiatoren ein voller Erfolg. Mittlerweile sind 400 Schafe und Ziegen im Auftrag der Autobahn GmbH Südwest unterwegs – zurzeit aber erstmal nur an Autobahnen in der Rhein-Neckar-Region und im Raum Karlsruhe. Sie grasen eine Million Quadratmeter Grünfläche ab.

Auf dieser Wiese wachsen jede Menge Goldruten. Die Schafe und Ziegen fressen diese weg und sorgen dafür, dass die Pflanzen nicht alles überwuchern. SWR

Tiere stört der Verkehr auf der Autobahn nicht

Zurzeit arbeitet die Autobahn GmbH Südwest mit insgesamt sechs Schäferinnen und Schäfern sowie Ziegenhirtinnen und - hirten aus der Region zusammen. Anfangs seien die Tierbesitzer skeptisch gewesen, ihre Tiere neben einer Autobahn grasen zu lassen. Aber sie hätten festgestellt, dass die Tiere sich nicht an dem Verkehr gestört hätten, sagt Tobias Jäger von der Autobahn GmbH Südwest. Mittlerweile würden sich die Schäfer und Hirten von sich aus für das Projekt melden.

"Die Tiere haben auch einen Unterschlupf und die Schafe und Ziegen fühlen sich sehr wohl."

Die Schafe und Ziegen beweiden zurzeit in den Regionen Mannheim, Walldorf und Karlsruhe insgesamt 26 Ausgleichsflächen, wie hier an der A6 bei Walldorf. Außerdem pflegen sie 45 Havariebecken. SWR

Projekt soll bundesweit ausgeweitet werden

Die Autobahn GmbH Südwest will das Projekt künftig deutlich ausweiten. In einem ersten Schritt ist geplant, dass bald Schafe und Ziegen alle Flächen an Autobahnen in ganz Baden-Württemberg abgrasen, dann sollen sie auch in Rheinland-Pfalz und Hessen als tierische Rasenmäher eingesetzt werden. Angedacht ist, das Projekt schließlich auf ganz Deutschland auszudehnen.