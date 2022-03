Naturnahe Weihnachtsbaum-Produktion im Forstbezirk Odenwald

per Mail teilen

Ein Weihnachtsbaum ist für viele Menschen weiterhin fester Bestandteil des Weihnachtsfests. Der Forstbezirk Odenwald sorgt dafür, dass wenigstens ein Teil der Bäume aus nachhaltigem Anbau kommt. Schafe helfen dabei.

Die Schafe tun, was sie am besten können: Sie fressen. Die Shropshire-Schafe sind Öko-Rasenmäher für die Christbaumkulturen. Sie fressen gerne Gras und Kräuter, knabbern aber nicht an den Tannenbäumchen.

Die Kulturen liegen im Rhein-Neckar-Kreis und im Neckar-Odenwald-Kreis, informiert der Forstbezirk Odenwald mit Sitz in Schwarzach. Angehende Forstwirte in Ausbildung betreuen die Kulturen von der Pflanzung bis zur Ernte.

Schafe beweiden das Tannenfeld Pressestelle Forst BW/Udo Banspach

Auszubildende pflegen die Flächen

Die Flächen im Rhein-Neckar-Kreis sind in Obhut der Ausbildungsstelle Kriegsmühle bei Neckargemünd und die Flächen im Neckar-Odenwald-Kreis werden durch die Ausbildungsstelle in Schwarzach gepflegt.

Die Bäume werden meist unter Stromleitungen angelegt. Unter den Hochspannungsleitungen dürfen aus Sicherheitsgründen keine hohen Waldbäume wachsen.

Wald nach FSC-Richtlinien bewirtschaftet

Die Mitarbeiter des Forstbezirks pflanzen ständig Setzlinge nach, die in acht bis zehn Jahren zu schönen Weihnachtsbäumen werden. Die Forst Baden-Württemberg weist darauf hin, dass der gesamte Staatswald im Land naturnah und nach den Zertifizierungsstandards der Organisation FSC-Deutschland bewirtschaftet wird. FSC stellt Richtlinien für die ökologische Bewirtschaftung von Wäldern auf.