Schafbock büxt aus und stürzt sich auf Nachbarherde

In Heiligkreuzsteinach (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Wochenende ein Schafbock aus seiner Weide ausgebrochen und hat jede Menge Unheil angerichtet. Laut Polizei griff der aggressive Bock auf der angrenzenden Wiese sofort seinen Nebenbuhler an und tötete ihn. Dann stürzte er sich auf die dort stehenden Schafe und begann damit, die Herde zu decken. Die Eigentümerin der attackierten Herde habe Hilfe holen können. Der Besitzer des ausgebüxten Schafbocks fing sein Tier ein und will für den angerichteten Schaden aufkommen.