Schäferhund fällt Frau auf Wanderweg an und verletzt sie

Eine 66-Jährige ist laut Polizei am Donnerstagnachmittag auf einem Wanderweg zwischen Aglasterhausen und Helmstadt (Rhein-Neckar-Kreis) von einem Schäferhund gebissen worden. Sie sei mit ihrem Enkel und ihrem Hund dort unterwegs gewesen, als sie auf ein Paar mit dem Schäferhund traf, so die Polizei. Sie soll das Paar gebeten haben, den Schäferhund anzuleinen. Das Paar reagierte aber offenbar nicht, und der Hund fiel die Frau an. Sie wurde an Bein und Unterarm verletzt. Die Polizei sucht jetzt nach dem Paar mit dem Schäferhund.