Kaum Auswirkungen durch Sturm in der Region

Das Sturm- und Orkantief hat in der Nacht auf Donnerstag keine nennenswerten Auswirkungen auf den Rhein-Neckar-Raum gehabt. Nach Angaben der Polizei sowie der integrierten Leitstelle des Rhein-Neckar-Kreises habe es lediglich kleinere Einsätze aufgrund von abgebrochenen Ästen gegeben. In Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis) fiel ein Baum um, zwischen Buchen und Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) blockierten umgestürzte Bäume bei Heidersbach die B27. Menschen wurden nicht verletzt. Gegen 4 Uhr waren die bislang höchsten Windspitzen in der Rhein-Neckar-Region mit rund 50 km/h. Weitere Windspitzen werden am Nachmittag erwartet. Am Freitagabend und in der Nacht zum Samstag könnte es dann noch einmal stürmisch werden, heißt es von Wetterexperten.