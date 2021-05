Die Stadt Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) nimmt am Samstag Abschied von seinem Ehrenbürger Bruno Sauerzapf. Der langjährige Erste Bürgermeister war am 7. Mai im Alter von 77 Jahren gestorben. Sauerzapf war bis zuletzt Fraktionsvorsitzender der CDU im Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises, in dem er seit 1973 saß. Von 1992 bis 2012 war Sauerzapf Erster Bürgermeister der Stadt Leimen. An der Trauerfeier in der Leimener Herz-Jesu-Kirche werden auch Landrat Dallinger (CDU) und Leimens Oberbürgermeister Reinwald (CDU) teilnehmen. Wegen Corona können aber laut Stadt nur 80 geladene Gäste in der Kirche dabei sein. Die Leimener hatten am Freitag Gelegenheit, sich im Historischen Rathaus in eine Kondolenzliste einzutragen.