Der Walldorfer Softwarehersteller SAP (Rhein-Neckar-Kreis) will sein Geschäft im Finanzbereich mit einer Übernahme in den USA ausbauen. Das teilte der Dax-Konzern am Donnerstag mit. Die künftige Tochterfirma Taulia biete Lösungen, mit denen Lieferanten sehr schnell bezahlt werden, und trage so dazu bei, Lieferketten zu verbessern. Finanzielle Details der geplanten Transaktion nannte SAP nicht.