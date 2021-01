per Mail teilen

Der Walldorfer Softwareriese SAP hat im abgelaufenen Jahr seine zuvor zweimal gekappten Ziele erreicht. In der Corona-Krise kletterte das Betriebsergebnis 2020 nach einem guten vierten Quartal leicht auf 8,28 Milliarden Euro. Erfolgsbringer war laut SAP unter anderem das Cloudgeschäft - die Erlöse in diesem Bereich stiegen trotz neuer Lockdowns in vielen Ländern um 13 Prozent. Für das kommende Jahr prognostiziert der Dax-Konzern einen Rückgang des bereinigten Betriebsgewinns auf 7,8 bis 8,2 Milliarden Euro.