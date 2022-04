SAP erwägt Rückzug aus Russlandgeschäft

Der Walldorfer (Rhein-Neckar-Kreis) Software Konzern SAP erwägt wegen des Ukraine-Krieges einen vollständigen Rückzug aus Russland. Man prüfe, wie man den strukturierten Rückzug aus Russland machen könne, heißt es von Seiten des SAP-Aufsichtsratschefs Hasso Plattner. Gleichzeitig habe man die Pflicht, für 1.300 Mitarbeiter in Russland zu sorgen. Zunächst hatte das Handelsblatt darüber berichtet. Der SAP-Mitbegründer äußerte sich betroffen vom Krieg in der Ukraine. SAP sei in Russland wohl das erfolgreichste internationale Softwareunternehmen, da man sich Mühe gegeben haben, mit Russland klarzukommen, vielleicht sogar Freunde zu werden. "Vielleicht ist das fahrlässig gewesen," so Plattner. Anfang März hatte SAP bereits erklärt, sich den Sanktionen anzuschließen und das Neugeschäft in Russland wie auch Belarus einzustellen. Das beinhaltete allerdings nicht Dienstleistungen gegenüber Bestandskunden wie Wartungen oder Cloud-Dienste, die zunächst weiter angeboten wurden.