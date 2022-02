per Mail teilen

Der Softwarekonzern SAP aus Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) will seine Aktionäre stärker am Gewinn beteiligen. Es werde eine Dividende von 2,45 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2021 vorgeschlagen, teilte SAP mit. Die Zahlung schließe eine Sonderdividende in Höhe von 50 Cent anlässlich des 50-jährigen Firmenjubiläums ein.