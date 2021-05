per Mail teilen

SAP- Aufsichtsratschef Hasso Plattner will sein Mandat im kommenden Jahr erneut für weitere zwei Jahre verlängern. Das sagte der 77-Jährige heute auf der virtuellen Hauptversammlung des Walldorfer Dax-Konzerns. Er wolle dem Vorstand in der Transformation zu einem Cloud-Unternehmen beiseite stehen und Unruhe durch einen weiteren Führungswechsel vermeiden, so Plattner. Plattner hatte SAP 1972 zusammen mit vier anderen IT-Spezialisten gegründet und ist seit 18 Jahren Aufsichtsratschef.