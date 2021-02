Europas größter Softwarehersteller SAP aus Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) will seine Aktionäre an dem Gewinn im Vorjahr teilhaben lassen. Die Dividende soll um 27 Cent auf 1,85 Euro je Aktie erhöht werden, wie Aufsichtsrat und Vorstand der Hauptversammlung am Donnerstag vorschlugen. Die Walldorfer haben im vergangenen Jahr 5,28 Milliarden Euro verdient, 57 Prozent mehr als im Vorjahr, trotz Corona-Krise. Zudem war der Gewinn im Jahr 2019 durch hohe Summen für einen Stellenabbau belastet worden. Außerdem fielen nicht mehr so hohe Ausgaben für die aktienbasierte Vergütung der Mitarbeiter an, weil die Aktie wegen gekappter Mittelfristprognosen unter Druck geriet.