In der Mannheimer Innenstadt beginnen die Sanierungsarbeiten in den Seitenstraßen der Planken. Mannheims wichtigste Einkaufsstraße soll ein modernes, ganzheitliches und ansprechendes Erscheinungsbild erhalten.

So die Vorstellung der Stadt. Die Bauherren sind die Stadt Mannheim und der Energie-Versorger MVV. Zusammen investieren sie gut acht Millionen Euro. Es sollen hochwertige Straßenbeläge, Pflanzkübel und Laternen verwendet werden.

Über drei Jahre Bauzeit

In den kommenden dreieinhalb Jahren sollen insgesamt elf Seitenstraßen neugestaltet werden. Um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, wird laut Stadt in maximal drei Seitenstraßen gleichzeitig gearbeitet. Außerdem sollen die Bauarbeiten jeweils einseitig erfolgen, so dass der Lieferverkehr weiter anfahren kann.

Insbesondere dann, wenn die Innenstadt in den kommenden Monaten wieder belebter werden könnte, ist dieser Schritt wichtig. Die Seitenstraßen sind eng mit den Läden in der Innenstadt verbunden und wichtig für die gesamte Infrastruktur.