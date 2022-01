SV Sandhausen sagt Trainingslager in Spanien ab

Der SV Sandhausen fährt wegen der verschärften Corona-Lage nicht ins spanische Chiclana de la Frontera. Das teilte der Verein am Freitag mit. Eigentlich wollte sich der Fußball-Zweitligist in Südspanien vom 2. bis 9. Januar auf die restlichen 16 Spiele der Saison vorbereiten. Die Entscheidung sei aus sportlicher Sicht schwer gefallen. Aber die Risiken einer Reise in das geplante Trainingslager hätten immer weiter zugenommen, so der Verein. Der SVS werde stattdessen nun ab dem 2. Januar im heimischen Hardtwald trainieren. Möglicherweise gebe es noch ein Kurz-Trainingslager. Außerdem seien Testspiele in Planung. Sandhausen startet mit der Partie gegen den SSV Jahn Regensburg am 16. Januar ins Zweitliga-Jahr 2022.