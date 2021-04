Die Deutsche Fußball Liga hat das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Holstein Kiel und dem SV Sandhausen abgesetzt. Wegen Corona-Fällen müssen die Spieler von Kiel bis zum 20. April in häuslicher Quarantäne bleiben. Das Spiel des SV Sandhausen sollte am 21. April stattfinden. Neue Spieltermine werde die DFL spätestens am Freitag bekanntgegeben, hieß es in der Mitteilung.