per Mail teilen

Bei einem Unfall am Dienstagabend auf der L598 in Höhe Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis) sind zwei Autofahrer leicht verletzt worden. Laut Polizei passierte der Zusammenstoß von zwei Autos in einem Kreuzungsbereich. Die Unfallursache ist noch unklar. Die Unfallstelle war zeitweise voll gesperrt.