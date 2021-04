Der Gewichtheber Jürgen Spieß aus Sandhausen beendet seine Profi-Karriere. Das erklärte der gebürtige Heidelberger am Sonntag. Der 37-Jährige hatte bei der Europameisterschaft die Qualifikation für die Olympischen Spiele verpasst. Er sei nicht mehr in der Lage, an der Spitze mitzukämpfen, sagte Spieß. Außerdem nannte er sein Alter als Grund, seine Karriere zu beenden. Spieß nahm dreimal an Olympia teil, 2009 wurde er Europameister im Gewichtheben. Er wolle sich nun mehr seiner Familie widmen, erklärte er. Außerdem engagiert sich Jürgen Spieß weiterhin als Vizepräsident des Bundesverbandes Deutscher Gewichtheber und ist Mitglied der Athletenkommission im Weltverband IWF.