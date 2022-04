Sandhausen: Mehrheit entscheidet für Sportstätten-Kompromiss

per Mail teilen

Der Gemeinderat hat entschieden, wie es mit dem Sportzentrum Süd in Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis) weitergeht. Das betrifft auch Stadion und Trainingsplätze des SV Sandhausen.

Der Gemeinderat hat sich für einen Kompromiss im Sportzentrum Süd entschieden und der "Variante Verwaltung" zugestimmt. Dafür haben am Montagabend 16 Gemeinderäte mehrheitlich mit "ja" gestimmt. Dagegen waren vier, Enthaltungen gab es nicht.

SV Sandhausen und andere Sportvereine betroffen

Der Kompromiss sieht vor, dass die Bereiche der Vereine neu geordnet werden. Der SV Sandhausen würde in den Süden des Areals gehen, mit Stadion und neuen Trainingsplätzen. Der Vorschlag der Verwaltung sieht auch vor, dass das kommunale Walter-Reinhard-Stadion genutzt wird. Dafür müsste weniger Wald gerodet werden als ursprünglich geplant.

So könnte das Areal aussehen, wenn die "Variante Verwaltung" für das Sportzentrum Süd in Sandhausen umgesetzt wird. Grafik: Gemeinde Sandhausen

Bürgerinitiative gegen Waldrodung

Gegen die Rodung von Bäumen macht sich seit längerer Zeit die Bürgerinitiative "Pro-Waldschutz" stark. Sie kritisiert, dass mit dem Bau eines neuen Stadions die Abholzung von mehreren Hektar Waldgebiet verbunden wäre.

Finanzierung muss noch geplant werden

Jetzt, wo die Grundsatzentscheidung getroffen ist, will die Verwaltung gemeinsam mit allen betroffenen Sportvereinen in Sandhausen ein Finanzierungsmodell entwickeln.

Das "ruhende" Bebauungsplanverfahren für das Sportzentrum Süd soll in seiner ursprünglichen Ausgestaltung wieder aufgenommen und fortgeführt werden.

SV Sandhausen prüft weiter Stadionneubau

Teil des Sport-Areals ist auch das BWT-Stadion am Hardtwald des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen. Der will sich vergrößern. Ob an gleicher Stelle oder woanders, ist noch nicht entschieden. Die Finanzierung eines Stadionneubaus wird aber vom SV Sandhausen noch geprüft.

So könnte ein Stadion-Neubau an der A 5 aussehen sv sandhausen

Hintergrund ist, dass die Deutsche Fußballliga (DFL) vom SVS schon längere Zeit einen größeren Stadioninnenraum und mehr Sitzplätze fordert. Der Verein spielt seit neun Jahren nur mit einer Ausnahmegenehmigung in der 2. Fußball-Bundesliga. Der Verein will außerdem drei neue Trainigsplätze für ein Nachwuchszentrum.