per Mail teilen

Für das Amt des Bürgermeisters von Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis) gibt es Stand jetzt zwei Bewerber. Am Freitag hat der 27 Jahre alte Jurist und CDU-Gemeinderat Hakan Günes seinen Hut in den Ring geworfen. Bereits zuvor hatte Petra Weiß ihre Kandidatur verkündet. Sie ist Gründerin der Sandhäuser Bürgerinitiative "Pro Waldschutz". Die Wahl findet am 18. April kommenden Jahres statt. Der amtierende Rathauschef Georg Kletti (CDU) hatte erklärt, nicht mehr anzutreten.