Fußball-Zweitligist SV Sandhausen bangt vor dem Auswärtsspiel bei Hannover 96 am kommenden Sonntag um den Einsatz von Kapitän Dennis Diekmeier. Der Verteidiger hat sich beim Spiel gegen den 1. FC Heidenheim am vergangenen Samstag eine Muskelverletzung zugezogen und kann aktuell nicht trainieren. Das teilte der Club am Dienstag mit.