100 Jahre Sammlung Prinzhorn - Symposium in Stadtbücherei

Mit einem Symposium in der Stadtbücherei Heidelberg feiert die Sammlung Prinzhorn am Samstag das 100. Jubiläum der Veröffentlichung des Buches "Bildnerei der Geisteskranken". Der im Frühjahr 1922 erschienene Band des Heidelberger Psychiaters Hans Prinzhorn trug weltweit zur Anerkennung der Kunst von Psychiatriepatienten bei. Im Rahmen der Tagung wird vorab auch der neue SWR-Film "Outsider Art" gezeigt, der ab kommender Woche in der ARD-Mediathek zu sehen ist und die Geschichte der heute über 40.000 Werke umfassenden Sammlung illustriert.